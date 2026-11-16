La leggenda di Franco Baresi continua a vivere nel cuore dei tifosi rossoneri e nei racconti di chi lo ha conosciuto. Andrea Longoni ha ricostruito la storia dell'eterno Capitano del Milan in un documentario pubblicato sul proprio canale YouTube. Tra le voci che accompagnano il racconto c'è anche quella di Fabio Capello, prima compagno di squadra e poi allenatore di 'Kaiser Franz'.

Milan, Capello ricorda il giovane Baresi

"Io giocavo nel Milan e a Milanello si parlava di un ragazzo della Primavera. Andai a vederlo e cominciai a capire che c'era qualcosa di importante in lui. Incominciò a giocare, si impose subito per la velocità, l'intelligenza tattica e soprattutto per la personalità. Cosa non semplice, soprattutto per uno che non ha mai giocato a San Siro e deve capire le difficoltà che ci sono a giocare in quello stadio: la gente ti chiama per nome, se sei bravo ti esalta, se non sei bravo ti dicono ‘l’è minga bun’ (non è bravo, ndr). Lui giovanissimo, come poi è stato Paolo Maldini dopo, è stato subito vivo e attento con personalità, cose da non credere per l'età che aveva".

Gli ultimi anni della carriera da calciatore dicoincidono con i primi passi nel mondo del calcio di. L'ex allenatore rossonero ha ricordato la prima volta in cui ha avuto a che fare con lo storico capitano:

Personalità che lo ha reso presto un punto di riferimento per i compagni. Nel 1982, a soli 22 anni, Baresi eredita la fascia da capitano da Fulvio Collovati, portandola al braccio fino al ritiro del 1997.

Le vittorie di Baresi al Milan

6 scudetti

3 Coppe dei Campioni/Champions League

2 Coppe Intercontinentali

3 Supercoppe UEFA

4 Supercoppe italiane

1 Mondiale per Nazioni

2° posto al Pallone d'Oro del 1989

Il percorso dialè costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo, il suo

Ridurre la sua carriera ai soli trofei sarebbe però limitativo: prima ancora che per il campione in campo, Baresi ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan per lo spessore umano che lo ha sempre contraddistinto.