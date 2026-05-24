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Verso Milan-Cagliari, Capello: “Il rientro di Modric porta serenità, ma non basta solo lui”

Fabio Capello, ex allenatore Milan
L'importanza del recupero di Luka Modric e il messaggio mandato al resto dei giocatori: Fabio Capello così a poche ore da Milan-Cagliari
Redazione PM

Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari nella 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Per i rossoneri si tratta di un match fondamentale, che può decidere le sorti di un'intera stagione. Con una vittoria, il Diavolo sarebbe certo di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, tutto dipenderà dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate in contemporanea contro Verona, Cremonese e Torino.

Verso Milan-Cagliari, il recupero da record di Modric

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Contro il Cagliari, Massimiliano Allegri potrà contare sul rientro di Luka Modric. Il centrocampista croato non gioca dal Milan-Juventus dello scorso 26 aprile, quando fu costretto a lasciare il campo a seguito di un duro scontro di gioco con Locatelli. Il colpo ha procurato all'ex Real Madrid una frattura dello zigomo, con conseguente operazione perfettamente riuscita. La sua stagione sembrava ormai terminata, ma la dedizione e la voglia di aiutare la squadra gli hanno permesso di recuperare in tempi record.

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Già in panchina contro il Genoa, Modric giocherà con una maschera protettiva in fibra di carbonio, per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione. Contro il Cagliari dovrebbe partire dalla panchina: Allegri sembra intenzionato a dare continuità a Jashari, reduce dalla buona prestazione del 'Marassi'.

Milan, le parole di Capello su Modric

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In vista di Milan-Cagliari, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello si è espresso in merito al rientro in gruppo di Luka Modric. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'.

"In casa Milan il rientro di Modric può portare maggiore serenità all'ambiente. Non bisogna però commettere l'errore di pensare che la sua sola presenza in campo risolva ogni problema. Tutti i componenti della rosa devono dare un contributo maggiore, mostrando fin dal primo minuto l'atteggiamento visto in alcuni spezzoni delle ultime gare".

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