Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari nella 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Per i rossoneri si tratta di un match fondamentale, che può decidere le sorti di un'intera stagione. Con una vittoria, il Diavolo sarebbe certo di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, tutto dipenderà dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate in contemporanea contro Verona, Cremonese e Torino.