Già in panchina contro il Genoa, Modric giocherà con una maschera protettiva in fibra di carbonio, per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione. Contro il Cagliari dovrebbe partire dalla panchina: Allegri sembra intenzionato a dare continuità a Jashari, reduce dalla buona prestazione del 'Marassi'.
Milan, le parole di Capello su Modric—
In vista di Milan-Cagliari, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello si è espresso in merito al rientro in gruppo di Luka Modric. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'.
"In casa Milan il rientro di Modric può portare maggiore serenità all'ambiente. Non bisogna però commettere l'errore di pensare che la sua sola presenza in campo risolva ogni problema. Tutti i componenti della rosa devono dare un contributo maggiore, mostrando fin dal primo minuto l'atteggiamento visto in alcuni spezzoni delle ultime gare".
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