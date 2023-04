Capello: “Milan-Napoli? Potrebbe essere decisivo Leao”

Intervistato dai microfoni de Il Messaggero, Fabio Capello ha risposto ad alcune domande, una delle quali riguardo il primo dei due match validi per i quarti di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex allenatore rossonero, infatti, ha parlato di coloro che potrebbero essere i giocatori decisivi in questo derby europeo: "Sono curioso di vedere l’Inter, perché è data per spacciata, ma le qualità per sorprendere. Milan Napoli? Dipenderà dalla presenza di Osimhen (Osimhen non è stato convocato n.d.r.). Così come il Milan dipende da Leao. Sono calciatori decisivi. Con Osimhen il Napoli ha quel 5% in più per passare".