Capello: “Il Milan deve tornare ad essere veloce ed attento”

Intervistato durante la Milano Football Week, Fabio Capello ha parlato del Milan in vista del match di ritorno valevole per la semifinale di Champions League contro l'Inter: "Che il Milan si ritrovi. Per vedere una grande partita bisogna sperare che il Milan torni veloce, attento e concentrato e non conceda nulla all'Inter. L'Inter è una squadra non sempre attenta ad ogni particolare".