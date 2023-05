Milan, la probabile formazione per l’Inter: Leao verso il rientro

La pesante sconfitta contro lo Spezia deve essere soltanto un lontano ricordo per il Milan, che nella giornata di martedì 16 maggio scenderà in campo contro l'Inter per il ritorno della semifinale di Champions League. Secondo quanto riportato da 'Eurosport', il tecnico Stefano Pioli dovrebbe schierare tra i pali Mike Maignan, mentre la difesa a quattro potrebbe essere composta dal capitano Davide Calabria, Simon Kjaer, Malick Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo agiranno Rade Krunic e Sandro Tonali. In attacco, a supporto dell'unica punta Olivier Giroud ci saranno Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz ed il rientrante Rafael Leao.