Sul Napoli: "Da favorita o giù di lì. Se hai vinto lo scudetto, non puoi che partire come la formazione da battere, soprattutto se, come leggo, De Laurentiis ha in testa di fare un grande mercato e aggiungere campioni del calibro di De Bruyne alla rosa. Io credo che l’unico problema per il campionato del Napoli possa essere riuscire a mantenersi sempre al top tornando a giocare in Europa. Le aspettative in Champions devono essere alte e non sarà facile per Conte ripetersi alla grande su più fronti".