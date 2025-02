Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in un'intervista in esclusiva a 'La Stampa' delle squadre per cui ha tifato in vita sua

Daniele Triolo Redattore 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 14:47)

Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola, in cui ha parlato di varie tematiche.