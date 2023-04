Capello: “Courtois o Maignan? Il portiere del Milan è più reattivo”

Intervenuto agli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato dopo il match di Champions League tra Napoli e Milan. L'ex allenatore rossonero ha risposto ad una domanda sul paragone tra gli attuali migliori portieri al mondo: Mike Maignan e Thibaut Courtois: "Courtois o Maignan? Mi sembra che il portiere del Milan abbia qualcosa in più palla tra i piedi, mi sembra più veloce e reattivo. Courtois è più alto e grosso, però secondo me Maignan per reattività è diverso".