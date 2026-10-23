La brutta sconfitta dei rossoneri di Amorim contro il Bournemouth comincia a far discutere. Il 3-0 incassato dal Milan ha evidenziato diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la parte difensiva. Ma non sono mancati anche alcuni segnali incoraggianti secondo quanto riferito da Fabio Capello.

Milan, l'analisi positivo-negativa di Capello

«Io credo che la partita sia stata una partita solo negativa da parte del Milan, perché ha speso tante energie, ha dovuto correre inutilmente per recuperare, ma la cosa più grave è che ci sono stati due errori su due calci d’angolo. Questo non è possibile, che una squadra d’esperienza come il Milan, con giocatori d’esperienza come Maignan, commetta questi errori assieme agli altri compagni».

L'ex storico allenatore rossonero, intervenuto in microfoni di Sky Sport, ha voluto analizzare la prestazione del diavolo, soffermandosi sia sugli errori commessi sia sugli aspetti da cui bisogna ripartire in vista dei prossimi impegni in campionato. Nel commentare la gara dei rossoneri, Capello non ha nascosto le perplessità legate a quanto visto in campo. A pesare sul risultato sono stati gli errori commessi dalla difesa in occasione dei calci d'angolo:

Nonostante la critica negativa, Capello ha comunque voluto estrapolare degli elementi positivi dalla prova della squadra rossonera. Secondo l'ex allenatore infatti, l'atteggiamento mostrato dai rossoneri e la volontà di non arrendersi nonostante la partita fosse già indirizzata rappresentano dei forti segnali da cui ripartire.

«Io vedo tante cose positive in questa sconfitta: un grande impegno, una grande voglia di lottare e questa è una cosa molto bella. Non hanno mai mollato, nessuno dei giocatori in campo era passivo. C’è qualcosa che sta crescendo e se fosse vero potrebbe fare grandi cose in campionato»

Cosa prendere dopo la trasferta inglese

La sconfitta subita contro illascia aluna vera e propria lezione che va oltre il risultato collezionato: la voglia di lottare non basta se non è comunque accompagnata da attenzione e organizzazione. Gli errori sui calci piazzati rappresentano un forte campanello d'allarme per il portoghese, che ora è chiamato ad intervenire il prima possibile su una fragilità che può diventare decisiva anche nel percorso in campionato.

Allo stesso tempo, le parole di Capello aprono un vero e proprio spiraglio: se l'atteggiamento mostrato in campo in Inghilterra avrà continuità e verrà affiancato da una solidità difensiva, il Milan potrà trasformare una serata negativa in un vero e proprio punto di partenza. Il tutto però ce lo dirà il tempo e il campo.