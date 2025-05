Capello al Milan: “Non cederei mai Reijnders. Camarda? Troppa panchina”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni

Alessia Scataglini 26 maggio 2025 (modifica il 26 maggio 2025 | 17:18)

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Capello: "Reijnders come Luis Enrique. Milan, resti solo chi vuole farla grande" — LEGGI ANCHE: Il sogno milanista si colora d'azzurro: De Laurentiis, Conte e mercato stupiscono tutti >>>

Su Tijjani Reijnders che potrebbe essere ceduto: «Mi è successa la stessa cosa quando arrivai a Madrid la prima volta. Dissi al Presidente: 'Luis Enrique mi piace tantissimo'. Peccato l’avessero già ceduto al Barcellona (ride, n.d.r.). Io, per esempio, Reijnders non lo cederei mai. Ma in generale, al Milan dovrebbe restare solamente chi ha voglia di farlo tornare grande. E fatemi aggiungere una cosa: spero si dia davvero una chance a Francesco Camarda, dopo un anno in cui è stato tenuto troppo in panchina».