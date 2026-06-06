Da 13 giorni il Milan si trova senza una dirigenza e senza una guida tecnica. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno intensificando i contatti con alcuni candidati come Ralf Rangnick e Oliver Glasner, ma ad oggi non è ancora stato raggiunto alcun accordo. Una situazione preoccupante a un mese dal ritiro e a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali, dove il Senior Advisor di RedBird sarà impegnato come telecronista per 'Fox Sports'. In merito all'assenza di una società, si è espresso anche uno che di Milan e di dirigenze ne capisce: Ariedo Braida, ex direttore generale e direttore sportivo del club rossonero dal 1986 al 2013.