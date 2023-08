Canovi: “Lukaku? Solo la Juventus potrebbe permetterselo”

Le parole di Antonio Canovi su Romelu Lukaku

«Roma? Affare complicato, giocatore indesiderato al Chelsea, Pochettino ha fatto dichiarazioni forti su giocatori fuori rosa come Lukaku. A livello di ingaggio sono pochi i club che possono permetterselo, il PSG ha fatto già grandi acquisti, come centravanti andranno su un altro tipo di giocatore. A Romelu non rimane molto, solo la Juve può effettivamente permetterselo ma deve piazzare Vlahovic. La sua dimensione è l'Italia, ma nessuno qui può permetterselo se non la Juventus. L'Arabia può essere una via d'uscita, ma non credo sia l'Eldorado che tutti si immaginano».