Calciomercato Milan – Nuova pista per Ballo-Touré: i dettagli

L'effetto Champions League

Non vi è ancora una vera e propria trattativa, ma qualora l'Antwerp riuscisse a strappare il pass per giocarsi la Coppa dalle Grandi Orecchie, allora, il trasferimento di Ballo-Touré sarebbe più concreto che mai.