Calciomercato Milan – Capitolo Lukaku: i margini della trattativa | PM News

I margini del Milan

Sullo sfondo, come riportato da altri rumors, rimarrebbe il Milan. Eppure, secondo quanto ci risulta, la possibilità che Romelu Lukaku arrivi in rossonero sarebbe molto bassa. Anche attraverso la formula di un semplice prestito secco, infatti, l'ingaggio del centravanti belga, ricordiamo essere di 12 milioni di euro, peserebbe molto, non potendo neanche usufruire del Decreto Crescita. Insomma, sul filo del sogno, della realtà e di un mercato imprevedibile, le chance di vedere Lukaku con la maglia del Milan appaiono davvero poche. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Taremi rimane in pole per l'attacco >>>