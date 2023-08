Calciomercato Milan – Rebus attaccante: Taremi rimane in pole | PM News

Mancano poco meno di 6 giorni alla conclusione di questa sessione estiva di calciomercato, una finestra in cui il Milan ha effettuato ben nove colpi in entrata ma le sorprese non sembrano essere finite qui. I rossoneri sarebbero ancora alla ricerca di un attaccante, un giocatore che possa alternarsi con Olivier Giroud e completare il reparto offensivo. Tanti sono i nomi usciti nell'ultimo periodo ma ve n'è uno in particolare al primo posto fra le preferenze dei dirigenti milanisti.