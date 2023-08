Milan, crampi e ‘sacrificio’: segnali di un ‘nuovo’ Leao

Il Milan si prepara per la sfida di domani contro il Torino. I rossoneri hanno vinto nella prima partita stagionale contro il Bologna . Rafael Leao non ha segnato o servito assist, ma ha dato segnali molto importanti al suo allenatore Stefano Pioli. L'edizione odierna di Tuttosport parla proprio della prestazione al 'Dall'Ara' del portoghese.

Milan, segnali da Leao

Un fallo in recupero, la corsa e la fine della partita tra i crampi. Se tre indizi fanno una prova, si legge, la prestazione di Leao a Bologna potrebbe dire molto sulle nuove indicazioni di Pioli per Rafa. Il nuovo assetto del Milan richiederà anche a Leao un'applicazione diversa in difesa. Resta insolito vedere il portoghese ripiegare in difesa e finire una partita tra i forti crampi.