Milan-Torino, spinta dalle fasce: Pioli punta su Leao e Pulisic

Milan-Torino, il piano di Pioli

Contro il Bologna, si legge, il Milan ha dimostrato di poter trovare attacca anche dalla fascia destra. Del resto, lo squilibrio ai lati dell’attacco era il difetto strutturale che Pioli intendeva correggere da un paio di anni. Per questo a Milanello sono arrivati Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Il piano sarebbe chiaro: attaccare gli avversari da entrambi i 'fianchi'. A Bologna il 4-3-3 rossonero ha funzionato: gli strappi di Leao, oltre a mandare in affanno la difesa rossoblù, hanno aperto spazi per gli inserimenti di Reijnders e per quelli di Hernandez per vie centrali; Pulisic ha creato superiorità con dribbling, cross e tiri.