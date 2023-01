Candela: “Kalulu? Nessuno se l’aspettava così forte” | News

Primo gol stagionale per Pierre Kalulu. Il difensore francese ieri aveva sbloccato il match contro la Roma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sorprendendo l'intera difesa giallorossa, Rui Patricio compreso. Vincent Candela, ex calciatore della Roma, era presente negli studi di Dazn. Il francese è rimasto stupito dalla crescita del difensore del Milan. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore: "Kalulu? Nessuno se l'aspettava così forte, sta facendo molto bene in coppia con Tomori. Non segnava da tanto tempo". Milan, l'attacco piange: ecco quando torna Ibrahimovic.