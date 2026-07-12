Camarda, suggestione Sampdoria in Serie B. Il Milan ha il suo piano per i giovani

La Sampdoria piomba su Francesco Camarda per l'attacco. Il piano del Milan dopo l'anno a Lecce e il duro verdetto di Massimo Oddo
Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"
La Sampdoria è una squadra che deve rinforzarsi per affrontare il campionato di Serie B. I liguri sono alla ricerca di una prima punta come obiettivo principale in entrata della dirigenza.
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La suggestione Sampdoria per Francesco CamardaCome riportato da La Repubblica c'è una suggestione che potrebbe portare a Francesco Camarda, che è tornato al Milan dopo una stagione complessa con il Lecce. Il Milan ha cercato di riportare a casa Liberali dopo l'errore di averlo ceduto al Catanzaro senza avere più il controllo sul suo cartellino. Un tentativo non andato a buon fine, visto che il giocatore ha scelto di sposare il progetto Como.
Un errore che il Diavolo non vuole più ripetere per quanto riguarda la gestione dei giovani. Improbabile pensare quindi a una cessione di Camarda a titolo definitivo, più possibile una cessione in prestito, con il controllo del cartellino ancora solidamente nelle mani del Milan.
Il duro consiglio di Massimo Oddo a CamardaNel caso in cui Camarda dovesse davvero passare alla Sampdoria in Serie B, seguirebbe il consiglio di Massimo Oddo, ex allenatore del Milan Futuro (qui tutte le sue parole). Ecco l'estratto da La Gazzetta dello Sport:
"Francesco dovrebbe fare quel che doveva già fare un anno fa: in A ci arriverà di certo ma ora gli occorre continuità, per esempio andando in una squadra di B di alto livello, che gioca per vincere. L’anno scorso mi chiamò per chiedermi cosa pensassi del Lecce, gli risposi che aveva fatto una cavolata. Gli dissi che aveva bisogno di continuità, e che per trovarla occorreva abbassare il livello".
Vedremo davvero se il prossimo futuro di Camarda sarà nel campionato cadetto. La decisione sarà presa da Amorim dopo averlo testato durante il raduno.
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