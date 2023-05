Caliandro: “Tetto alle commissioni degli agenti? E’ una mossa mediatica”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Francesco Caliandro ha parlato del tetto alle commissioni degli agenti imposto dalla FIFA : "E' solamente un voler dare una risposta mediatica. I numeri di incidenza parlano chiaro. In realtà credo che si sia solo voluto dare un'imbiancata a una facciata abbastanza annerita ma non per colpa degli agenti. Mossa populistica? Non vogliono sapere la realtà. Basterebbe mettere le persone giuste al posto giusto".

Infine, Caliandro ha concluso con un pensiero sulle seconde squadre: "E' pacifico che i giocatori che escono da una Primavera non sono pronti per un campionato come la LegaPro. Mandarlo prematuramente in un club dove ci sono pressioni mediatiche, in qualsiasi categoria, si rischia. Serve che ci sia un ragazzo forte fisicamente e mentalmente. E aggiungo che sono favorevole alle seconde squadre. Oggi il calcio va una velocità diversa rispetto a prima, abbiamo bisogno delle seconde squadre perché servono giocatori sempre più pronti, visto che aumentano le competizioni. Anzichè mandare in prestito i ragazzi può tenerli e farli crescere con la seconda squadra". LEGGI ANCHE: Origi già via? Contatti dalla Turchia