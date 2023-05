Calciomercato Milan – Origi via? Primi contatti dalla Turchia

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato potrebbe cambiare faccia. Non solo dal punto di vista degli acquisti, i rossoneri potrebbero salutare anche molti giocatori. Il Milan, soprattutto in attacco, potrebbe restare con il solo Olivier Giroud dei giocatori presenti in questo momento in rosa. Divock Origi, arrivato a zero la scorsa estate, ha deluso e potrebbe già salutare i rossoneri nella prossima sessione di calciomercato. Ecco le ultime.