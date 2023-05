Calciomercato Milan – De Ketelaere in bilico? Ecco una possibile opzione

Una stagione difficile da giudicare quella del Milan , che ha visto tanti bassi e alti in campo. Il calciomercato estivo , è stato deludente, specialmente per Charles De Ketelaere , l'investimento più importante recente dei rossoneri. Il belga, potrebbe anche partire da Milanello dopo una sola stagione.

Calciomercato Milan, De Ketelaere in bilico?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la possibile cessione definitiva di Charles De Ketelaere nel prossimo calciomercato, sarebbe da escludere. CDK però potrebbe partire in prestito dal Milan, per trovare maggior minutaggio altrove, per crescere dal punto di vista dell'esperienza e anche della personalità. Negli ultimi giorni sarebbero arrivati dei sondaggi per il belga, con il Milan che avrebbe programmato dopo la fine della stagione un summit con il suo entourage per discutere proprio del suo futuro. Il belga, quindi, potrebbe lasciare il Milan, anche solo per una stagione. Vedremo eventuali aggiornamenti nella prossima sessione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Che voto dareste alla stagione del Milan? Rispondi qui al sondaggio