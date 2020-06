Calhanoglu: “Puntiamo a grandi obiettivi in questa stagione”

MILAN NEWS – Il giocatore Hakan Calhanoglu, centrocampista e attaccante del Milan, è stato a Gardaland insieme alla moglie Sinem, la figlia Liya e una coppia di amici per una divertente e spensierata giornata nel Parco.

“Oggi ho deciso di venire qui a Gardaland per trascorrere una giornata insieme a mia moglie, mia figlia e agli amici. Siamo molto felici di essere qui e di provare le attrazioni. Stiamo lentamente tornando alla normalità, speriamo che la situazione torni presto quella di sempre!”.

Il calciatore si è divertito insieme alla moglie e alla piccola Liya sui trattori di DoReMi Farm in area Fantasy Kingdom per poi spostarsi a Peppa Pig Land per un giro sul Trenino di Nonno Pig, sui vascelli de l’Isola dei Pirati e per ammirare il Parco dall’alto a bordo della Mongolfiera di Peppa Pig.

Non sono mancati però i momenti adrenalinici insieme alla moglie e agli amici su Oblivion e Raptor e quelli più rinfrescanti insieme all’amico a bordo dell’iconica Fuga da Atlantide.

Il giocatore ha infine rilasciato una dichiarazione sulla ripresa del campionato: “Questo periodo è stato molto difficile anche per noi giocatori perché siamo dovuti stare a casa senza allenarci però nelle ultime partite abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League”.