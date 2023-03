Napoli, Osimhen: “A fine stagione mi siederò e parlerò con i miei agenti”

Intervistato dai microfoni di Sport1, Victor Osimhen ha messo in guardia l'ambiente del Napoli parlando del proprio futuro professionale

Intervistato dai microfoni del portale sportivo tedesco Sport1, l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato del suo futuro aprendo a qualsiasi possibilità alla fine di questa stagione. Il nazionale nigeriano, arrivato a quota 23 gol in 28 partite dopo la doppietta nel match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, già in estate era entrato nell'orbita di alcun club inglesi come il Manchester United e il Chelsea, salvo poi rimanere con la maglia azzurra.