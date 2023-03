In Inghilterra sicuri: “Sono pronti a soffiare il top player al Milan”

Il Milan potrebbe trovarsi costretto a fronteggiare gli assalti di una big del calcio inglese per uno dei suoi top player. Le ultime news

Daniele Triolo

La sessione estiva di calciomercato dista ancora tre mesi, ma è in questo periodo che le squadre iniziano ad intavolare le trattative da concretizzare, poi, nei mesi di giugno, luglio e agosto. I club, infatti, individuano le proprie necessità e cercano di arrivare preparati nel momento della resa dei conti. Sperando di non restare con il cerino in mano.

Milan, attenzione agli assalti dalla Premier League! — Il Milan, per esempio, ha in previsione di acquistare almeno 5-6 calciatori tra difesa, centrocampo, trequarti e attacco. Sempre sperando che, alla fine, si trovi un accordo per il rinnovo del contratto di Rafael Leão. In caso contrario, è vero, aumenterebbe il budget per gli acquisti ma, allo stesso tempo, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero riuscire nell'impresa di sostituire il portoghese al meglio.

Ma secondo quanto scrivono in Inghilterra, a quanto pare, Leão potrebbe non essere l'unico top player a rischio cessione. 'Caught Offside', infatti, riporta un concreto interesse del Tottenham per Mike Maignan, classe 1995, portiere del Milan rientrato da qualche settimana dopo l'infortunio al polpaccio che, di fatto, lo ha tenuto fuori per più di metà stagione. Maignan ha impressionato gli 'Spurs' nel recente confronto diretto di Champions League.

È anche grazie a lui, alla sua parata all'ultimo minuto sul colpo di testa di Harry Kane, se la squadra di Stefano Pioli è ai quarti della competizione e quella di Antonio Conte no. Gli inglesi, che cercano un rimpiazzo di Hugo Lloris per la prossima stagione, avrebbero dunque messo nel mirino proprio Maignan, secondo il collega britannico Ben Jacobs. Non si tratta, ovviamente, dell'unico nome nella potenziale lista della spesa degli 'Spurs'.

Tottenham su Maignan, ma il Milan non vuole cederlo — In questa, infatti, oltre a Maignan del Milan figurano anche David Raya (Brentford), che piace però anche a Chelsea e Manchester United, e Giorgi Mamardashvili (Valencia). Resta in lista, nonostante il recente rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, anche Jordan Pickford (Everton). Diventerebbe un'idea per il Tottenham soltanto nel caso in cui i 'Toffees' dovessero retrocedere in Championship a fine stagione.

La prima scelta, però, resta Maignan. Il Milan, che ha sotto contratto l'ex Lille e PSG fino al 30 giugno 2026, non ha però la minima intenzione di privarsi del suo fortissimo estremo difensore titolare. Malgrado persista qualche dubbio sulla sua completa integrità fisica visti gli infortuni degli ultimi due anni. Soltanto un'offerta veramente scioccante, comunque, potrebbe far cambiare idea a Maldini, Massara e all'intero staff tecnico rossonero. Ala destra, l'ultima idea di mercato del Milan >>>

