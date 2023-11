Zirkzee: “Guardavo Ibrahimovic e van Basten. Sul like di Leao …”

Poi sull'apprezzamento del Milan: "Leao ha messo un like su una notizia di apprezzamento del Milan nei miei confronti? Non lo so, ma non mi interessano questi rumors... Io so che quando giro nel centro di Bologna tanti mi fermano e parliamo".

Sul gol all'Inter: "Gol all’Inter? A fine gara io e Sommer abbiamo parlato: mi ha detto che si è sentito un po’ in colpa per aver sbagliato, quindi non lo ritengo perfetto come gol. Allora scelgo quello che mi rappresenta in tutto e per tutto, al Sassuolo: controllo di tacco e portiere che non ha chance".

"Da piccolino guardavo Ibra, Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno,Van Basten, poi ho giocato con Lewandowski e Arnautovic: ma a questi ultimi due non ho mai chiesto pareri o trucchi. Li ho guardati. Ho assorbito nozioni, giocate. E il resto l’ho messo io, di mio" ha aggiunto sui suoi idoli da bambino.

Infine è tornato sul suo futuro: "La strada è lunga e bisogna lavorare duro ogni giorno. Se lei mi chiede cosa preferisco fra fare grande il Bologna o andare a giocare presto in una big io le dico che la scelta giusta è la prima: fare grande il Bologna. Poi si vedrà. Clausola da 40 milioni pro-Bayern? Sì, adesso lo so... A Monaco sono diventato adulto ma diciamo che mi ha formato il calcio in strada". LEGGI ANCHE: Stadio, il ritorno di Ibra e non solo: Milan, parla Furlani >>>

