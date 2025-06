Calciomercato Milan, Romano: 'Alto gradimento per Nunez: i costi ...'

"Vi avevo raccontato in esclusiva come il Milan fosse stato uno dei club che ha chiesto informazioni per Darwin Nunez, oltre al Napoli che è nettamente più avanti. Ma il club di De Laurentiis non ha ancora trovato le basi di un accordo con il Liverpool. I due club stanno discutendo ma ad oggi non ci sono passi in avanti in questo senso. Occhio sempre al nome di Lorenzo Lucca per il Napoli. Per il Milan, nonostante un gradimento alto nei confronti di Nunez, a livello di costi è una pista quasi impraticabile, difficilmente raggiungibile".