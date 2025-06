Calciomercato Milan, Pedullà: “Gargano dice che Nunez vuole il Napoli”

Pare dunque che suonino sirene italiane per l'attaccante dei Reds. Darwin Nunez, 26 anni, al calcio deve ancora offrire il meglio di sé, più di quanto sia riuscito ad offrire con il Liverpool (40 gol in 136 partite, una Premier vinta) e almeno quel che ha concesso al Benfica (48 reti in appena 85 gare). A far compagnia al Diavolo per accaparrarsi l'uruguayano, c'è anche il Napoli.