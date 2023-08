Milan, Marchetti: “Il ritiro è servito a Pioli per le valutazioni in attacco”

Le parole di Luca Marchetti sull'attacco del Milan

"I giorni di ritiro sono serviti a Pioli per capire che se ci fosse un attaccante in più sarebbe meglio, visto che Okafor interpreterebbe il ruolo di centravanti in maniera diversa rispetto a Giroud. E allora il Milan prova a sondare il mercato europeo: un nome interessante è quello di Broja (che piace anche alla Roma) e che al momento il Chelsea non avrebbe intenzione di cedere in prestito. L'altro è quello di Ekitiké del PSG. Un altro ancora è quello di Kean, della Juventus (visto che peraltro il Milan avrebbe anche la necessità di prendere italiani in lista), per il quale un sondaggio c'è stato".