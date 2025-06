Calciomercato Milan, Moretto fa chiarezza su Guerra: e su Modric a rischio ...

Su Javi Guerra: "Javi Guerra, che il Valencia valuta 25-30 milioni, è un profilo che al Milan piace. Però ad oggi non è la priorità a livello di ruolo, perché il Milan si sta concentrando su altri calciatori, e 25-30 milioni è una cifra che il Milan non vuole spendere in questo momento per lui. Javi Guerra piace... viene proposto ripetutamente da diverse sessioni e questa volta Tare sembra intrigato ma 1) non c’è ancora una trattativa, né tra club né con agente. 2) Circa 25 milioni non li spendono ora per la mezz'ala… prima si vuole rinforzare in altri ruoli".