Calciomercato Milan, non solo Modric: a centrocampo spunta Javi Guerra

"Il Milan continua a cercare rinforzi per il centrocampo dopo aver chiuso l’accordo per Luka Modric. I rossoneri hanno messo gli occhi su Javi Guerra, centrocampista classe 2003 di proprietà del Valencia. Con il club giallorosso, il ragazzo originario proprio di Valencia si è messo in mostra in questa stagione, collezionando 3 gol e 3 assist nelle 36 presenze di Liga. Inoltre, Javi Guerra è protagonista nell’Europeo U21 con la sua Spagna. Nella prima giornata, contro la Romania, ha giocato per tutti i 90 minuti".