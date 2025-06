"Il Valencia farà di tutto per rinnovare Javi Guerra. Vuole che diventi l'uomo simbolo del nuovo Valencia e vuole offrire una proposta di rinnovo molto importante. Il Valencia, fino a che non capirà che non ci sono possibilità di rinnovare, non ascolterà offerte. Mi dicono che comunque la situazione di Javi Guerra è una situazione che si può prolungare nel tempo. Io vi ho detto che non prevedo nulla di imminente, perché mi dicono che il Valencia vuole arrivare almeno fino a luglio, vuole provare a rinnovare Javi Guerra".