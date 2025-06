Mercato Milan: giornata chiave per Guerra? Si attende la cessione di Musah al Napoli

Milan-Guerra, lunedì decisivo: l'assenso del giocatore e il nodo Musah

Lunedì sarà una giornata chiave per il futuro di Javi Guerra. Il Milan ha infatti promesso al Valencia di formulare la sua prima proposta ufficiale per il giovane talento spagnolo una volta completata la cessione di Yunus Musah al Napoli. Quest'ultima operazione sbloccherà le risorse necessarie per affondare il colpo su Guerra.