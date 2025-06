Sui nomi per il Milan: "Oltre a lavorare alle uscite, il Milan continua a pensare anche a come rinforzarsi. A centrocampo, gli obiettivi sono Ardon Jashari e Javi Guerra. Per il centrocampista svizzero, la richiesta è molto alta da parte del Club Brugge, il Milan per acquistarlo non spenderà cifre oltre mercato. Anche il giocatore del Valencia resta tra i primi obiettivi per il reparto. Il classe 2003 piace a tutte le componenti tecniche, dal d.s. Igli Tare e l’d.t. Geoffrey Moncada fino all’allenatore Massimiliano Allegri".