Yasin Ayari , calciatore del Brighton di recente accostato al Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Svezia , soffermandosi in modo particolare sulle voci relative all'interesse dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'Aftonbladet'.

Sulle voci sul Milan: "Non mi ci concentro molto. Le voci sono voci. Non leggo molti media".

Sulla stagione: "La stagione è andata abbastanza bene. Ho più tempo per giocare. Questa è la grande differenza. Quindi, quello che ho realizzato... So cosa voglio ottenere e cosa posso fare in campo. Ho giocato molto e ho dovuto dimostrare di poter mantenere quel livello. Per me non è una novità. A dire il vero, mi è sembrato naturale. Penso che le partite migliori che ho disputato siano state contro i migliori avversari. È stato divertente e mi è sembrato tutto molto naturale. Potrebbe essere una coincidenza che ciò fosse contro quelle leggi".