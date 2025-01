Altri club europei lo stanno monitorando? "Si, ci sono diversi club e diverse richieste. Stiamo ragionando per la sua scelta migliore, altrimenti rimane a Levski. Non lo spostiamo tanto per spostarlo. Cerchiamo il progetto migliore per il suo futuro, per crescere e per fargli fare il suo salto di qualità". LEGGI ANCHE: Cardinale, non dimenticare le promesse fatte. Milan, sul mercato serve questo >>>