Calciomercato Milan – Petkov nel mirino del Diavolo? I dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di due ruoli a gennaio. Un colpo a centrocampo, per fare rifiatare Reijnders e Fofana e un colpo in difesa. A sinistra manca un vice Theo Hernandez, mentre a destra né Emerson Royal, né Calabria danno garanzie. Ecco un possibile nome per il futuro dei rossoneri, sempre alla ricerca di giovani che potrebbero anche aiutare il Milan Futuro di Daniele Bonera.