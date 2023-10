Calcagno: “Serie A a 18 squadre? Non è un’idea fattibile”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Umberto Calcagno ha parlato della possibilità di ridurre a 18 le squadre di Serie A: "Non è un'idea che si può mettere in campo. Se passassimo in A da 20 a 18, quelli slot verrebbero occupati da altro. Il problema non è il numero delle squadre di A, dobbiamo capire se c'è un numero massimo di partite, come chi ci dice chi studia il nostro mondo. Se c'è un numero massimo di minutaggio".