Cagliari, Zappa: “Doppietta al Milan? Ancora non ci credo. Sul rinnovo…”

Sul suo tifo per il Milan e l'esperienza all'Inter

"Ero tifoso del Milan, poi quando sta vicino alla Prima Squadra e stai all'Inter non puoi non tifare per loro. Oggi in Champions tifo per entrambe. Anche se, quando sono a casa, stacco dal calcio, non sto sempre a guardar partite".