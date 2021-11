Cagliari, Capozucca: “Joao Pedro ha la cittadinanza italiana” | News

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha messo in risalto la cittadinanza italiana dell'attaccante Joao Pedro

Le ultime due partite dell'Italia di Roberto Mancini non sono state certamente positive. Gli azzurri, infatti, non hanno centrato la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali e dovranno superare i play off a marzo per prendere un volo per il Qatar. La difficoltà di realizzare i gol è stata evidente a tutti quanti. Con Ciro Immobile che ha dovuto abbandonare il ritiro a causa di un infortunio, il reparto offensivo della nazionale ha fatto una fatica incredibile. A poter dare una mano all'attacco dell'Italia potrebbe pensarci Joao Pedro. Il numero 10 del Cagliari, infatti, possiede la cittadinanza italiana e potrebbe essere regolarmente convocato da Mancini. A tal proposito, il ds rossoblù Capozucca ne ha a parlato ai microfoni di 'Radiolina'. "Mancano gli attaccanti in Nazionale, non capisco perché non possa essere preso in considerazione. Questa è una chicca che vi do in anteprima. Io ne ho parlato anche con persone importanti, guardate che Joao Pedro è italiano".