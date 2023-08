Buriani: “Il Milan ha una rosa ben assortita, ma servirà tempo”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Ruben Buriani ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri: "Milan? Credo che si parta con qualche equivoco tattico in meno. Quando partono i giocatori e ci sono infortuni, speri che i sostituti ti diano garanzie. E poi serve tempo per abituarsi. Ora servirà proprio questo con tutti i nuovi giocatori. Il tempo gioca un po' a sfavore ma se sono bravi tutto diventa più facile e veloce".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Serve un buon centrocampo che faccia filtro altrimenti diventa difficile per qualsiasi difensore. Di centrali ne ha abbastanza ora, se c'è da fare qualcosa è sugli esterni per dare respiro a Calabria, anche se c'è Florenzi. Per il resto vedo una rosa ben assortita, anche perché gli impegni sono molteplici anche quest'anno".