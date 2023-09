Buffon: “La Nazionale ha avuto fortuna nel trovare Spalletti libero”

Infine, Buffon ha concluso parlando di Gianluigi Donnarumma: "Non è bello quando vedi un portiere della Nazionale che viene fischiato. Ti dispiace al di là di tutte le motivazioni e giustificazioni che possono esserci dietro. Gigio credo che abbia preso dimestichezza su questa che è la parte più complicata del lavoro. Anche a me è capitato, non dico dove è capitato perché non mi interessa far pubblicità a certa gente. Io sono stato in difficoltà per certa gente perché ero in imbarazzo per loro". LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>