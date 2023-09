Milan-Verona, le probabili formazioni: Musah e Sportiello dal 1′

Ecco le probabili formazioni di Milan e Verona. Yunus Musah e Marco Sportiello dovrebbero partire titolari in casa rossonera

Dopo il 5-1 subito nel derby contro l'Inter, il Milan tornerà in campo a San Siro alle ore 15:00 di sabato 23 settembre per affrontare l'Hellas Verona. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe schierare Marco Sportiello tra i pali, al posto dell'acciaccato Mike Maignan, e una difesa a quattro formata da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Yunus Musah, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, mentre in attacco dovrebbero agire Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.