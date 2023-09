Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Moncada ci proverà per Orban”

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa ormai da diverse settimane, ma le società sarebbero già al lavoro in vista della sessione invernale. E, secondo quanto riferito dalla Spagna, e in modo particolare da 'fichajes.net', il Barcellona avrebbe già messo nel mirino Gift Orban come sostituto di Robert Lewandowski. Il talento del Gent sarebbe il primo nome sulla lista del direttore sportivo Deco per le prossime finestre.