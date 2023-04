Bucciantini: “Sulle convinzioni il Milan ha costruito un capolavoro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini ha parlato in vista del match valido per l'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli e del dubbio legato alla presenza di Victor Osimhen: "Il Napoli aveva vinto un mese pieno senza Osimhen, ma quando ti abitui a giocare con un giocatore così poi diventa più difficile rinunciarci. Questo Milan ha dimostrato che vive molto sull’entusiasmo, quel 4-0 in campionato fa sentire molto forte i rossoneri per la sfida di Champions".