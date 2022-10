Bucciantini: “In questo momento il Milan fa fatica con le big europee”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Marco Bucciantini ha parlato della sconfitta del Milan contro il Chelsea. Queste le parole del giornalista: "Le assenze hanno pesato sicuramente. Tra Italia ed Europa c'è una fisicità diversa. In A il Milan sembra molto forte fisicamente, mentre in Champions quella differenza non si vede con le altre squadre. A quel punto dovresti puntare sulla tecnica, ma contro il Chelsea i giocatori tecnici hanno fatto molta fatica. Il Milan è andato sotto di squadra. Mi ha ricordato un po' il primo tempo dell'anno scorso a Liverpool, dove però nel finale il Milan ha trovato due gol che hanno cambiato la partita. Ieri ha avuto una grande doppia chance prima dell'intervallo, ma stavolta non ha segnato".