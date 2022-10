Milan e Off-White, Henry: “Se giri con quelle giacche e poi perdi…”

Il Milan, alla vigilia della gara contro il Chelsea in Champions League, ha annunciato l'importante partnership con Off-White, uno dei brand di lusso più importanti al mondo nel campo dell'abbigliamento. Per inaugurare tale collaborazione, i calciatori rossoneri hanno indossato una giacca modello collegiale tipica degli studenti americani delle università statunitensi degli anni '50 e '60. Giubbotti color bianco e panna con in evidenza la O di Off White e il tridente del diavolo con le iniziali del club rossonero. Sulla schiena le scritte Off White e Abloh a incorniciare un diavolo formato fumetto con una banda sulla manica. Un abbigliamento che, di certo, non è passato inosservato. Specialmente a Thierry Henry che, a pochi minuti dalla partita, ha parlato così.