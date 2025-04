Bryan Roy su Reijnders: “Gioca in maniera fantastica. All’Ajax stavano dormendo”

Che ne pensi di Reijnders? Ti aspetti che in estate arrivino assalti da squadre come il Real Madrid?

"Sta giocando in maniera fantastica. Mi fa piacere vederlo a questo livello. All'Ajax stavano dormendo, perché doveva giocare lì e non al Milan (ride, n.d.r.). Gli faccio complimenti per come sta crescendo. Credo debba fare un'altra stagione così, non soltanto continuando a crescere, ma anche vincendo qualcosa. Quando accadrà, il prossimo step arriverà molto presto".