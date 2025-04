Brocchi: “Ecco qual è il vero problema del Milan. Derby? Vi dico che …”

Christian Brocchi, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby Inter-Milan di Coppa Italia

Christian Brocchi , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'agenzia 'AGI', soffermandosi in modo particolare sul derby Inter - Milan , ritorno della semifinale di Coppa Italia 2024/2025 . Ecco, dunque, le sue parole.

Derby Inter-Milan, Brocchi svela il problema dei rossoneri: e poi spiazza su ...

Sul Milan: "Giocherà per vincere come se fosse una finale di Champions League, perché sa che è un obbiettivo importante e che potrebbe dare qualcosa in più a una stagione veramente difficile e complicata. Il Milan ha una rosa forte che può vincere qualsiasi tipo di partita. Perdere sarebbe estremamente negativo su tanto fronti. Significherebbe restare fuori dall'Europa, eliminati in un derby, tutto troppo difficile da digerire per l'ambiente, società, giocatori e tifosi in primis".