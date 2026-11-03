Luka Modrić continua a rappresentare molto più di un semplice campione per il calcio croato. A sottolinearlo è Josip Brekalo, ex calciatore di Torino e Fiorentina, oggi all'Hertha Berlino, che in un'intervista concessa a Gianluca Di Marzio ha dedicato parole importanti al centrocampista del Milan.

"Lui è tutto per il nostro calcio", ha dichiarato Brekalo. Un riconoscimento che va oltre i risultati ottenuti sul campo: Modrić, secondo il connazionale, è un punto di riferimento per tutti i giocatori croati, grazie anche alla disponibilità nel dispensare consigli e alla professionalità dimostrata quotidianamente.

Il Pallone d'Oro conquistato nel 2018 dal numero rossonero assume inoltre un significato particolare per un Paese di appena tre-quattro milioni di abitanti. "Siamo molto orgogliosi", ha aggiunto Brekalo, evidenziando quanto il percorso del fuoriclasse abbia rappresentato per la Croazia.

A 41 anni ancora protagonista con il Milan

Brekalo non considera sorprendente il fatto che Modrić continui a giocare ad altissimi livelli con la maglia del Milan a 41 anni. Lo conosce bene e sa quanto lavoro ci sia dietro alle sue prestazioni: "So che professionista è e come vive il calcio ogni giorno. Si può imparare molto da lui".

Parole che raccontano il rispetto di un'intera generazione di calciatori croati nei confronti di Luka. La sua esperienza, la cura del lavoro e la capacità di restare protagonista anche con il passare degli anni lo rendono un esempio dentro e fuori dal campo.

Modrić dopo il derby: "Voglio aiutare i giovani a crescere"

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Queste sonodopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter. Il centrocampista aveva definito quella partita una vittoria incredibile e forse la migliore prestazione stagionale della squadra, sottolineando la crescita del gruppo e l'introduzione di nuove idee di gioco.Il croato aveva anche ricordato la necessità di evitare passi falsi come quello contro il Bologna, se il Milan vuole ambire a qualcosa di importante. Infine, aveva spiegato i motivi della sua permanenza in rossonero: si sente amato e apprezzato, ha parlato con il club e con l'allenatore e ha scelto di restare perché si trova bene e continua a divertirsi.

La sua ambizione, però, non riguarda soltanto il rendimento personale: "Voglio aiutare la squadra e i più giovani a crescere". Una frase che si lega perfettamente alle parole di Brekalo. Per la Croazia Modrić è un simbolo, mentre per il Milan è diventato anche un riferimento dentro lo spogliatoio.